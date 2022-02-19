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Болельщики Ливерпуля на матче АПЛ развернули флаг Украины. Фото

Англия
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Болельщики Ливерпуля на матче АПЛ развернули флаг Украины. Фото

Фото: Facebook

UA-Футбол
Новина українською

Болельщики "Ливерпуля" развернули флаг Украины на трибуне во время домашнего матча английской Премьер-лиги против "Норвича".

"Ливерпуль" последний раз играл в Украине в 2018 году в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

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В статье: Украина Ливерпуль
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Комментарии (1)
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friday13 (Львів)
19.02.2022 в 21:52
say no to russism
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