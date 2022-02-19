Болельщики Ливерпуля на матче АПЛ развернули флаг Украины. Фото

Болельщики "Ливерпуля" развернули флаг Украины на трибуне во время домашнего матча английской Премьер-лиги против "Норвича".

"Ливерпуль" последний раз играл в Украине в 2018 году в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".