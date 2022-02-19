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Гвардиола не проигрывал 15 матчей подряд в АПЛ до поражения от Конте

Англия
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Сити не проигрывал в лиге с октября

Гвардиола не проигрывал 15 матчей подряд в АПЛ до поражения от Конте

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы проиграл "Тоттенхэму" Антонио Конте со счетом 2:3. Это первое поражение "горожан" в лиге за последние 16 игр. Последний проигрыш произошел 30 октября, когда "Манчестер" проиграл "Кристал Пэлас" дома со счетом 0:2. Также Конте это первый тренер "Тоттенхэма", которому удалось обыграть "Сити" в Манчестере, за все время работы Гвардиолы.

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити", сократив отставание от идущего шестым "Арсенала" до 3 очков. "Сити" же продолжает лидировать в английской Премьер-лиге с 6-очковым отрывом от второго "Ливерпуля", однако у того есть матч в запасе.

"Тоттенхэм" победил благодаря голу Харри Кейна на 90+5 минуте.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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