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Огненная ничья с 10 голами в третьем дивизионе Англии. Видео

Англия
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Невероятный камбэк с 3:5

Огненная ничья с 10 голами в третьем дивизионе Англии. Видео

Фото: Bucks Free Press

UA-Футбол
Новина українською

В Лиге 1, третьем дивизионе Англии, "Уиком Уондерерс" сыграли вничью с "Челтерхэмом" со счетом 5:5. Счет открыла команда гостей уже на третьей минуте. Однако, к концу тайма "Уиком" ответил тремя забитыми мячами. Во втором тайме "Челтерхэм" отыграл два гола, сделав счет 3:3, но форвард "Уондерерс" Сэм Воукс сделал дубль за две минуты: на 68 и 69. Счет стал 5:3. Спустя всего пару минут страйкер Алфи Мэй, уже забивший два гола "Челтерхэма", забьет свой третий мяч. А под конец тайма и четвертый, сравняв счет в матче.

Лига 1, Хай-Уиком, "Адамс Парк"

"Уиком Уондерерс" - "Челтерхэм" 5:5

Обита 26, 31; Хэнлан 33; Воукс 68, 69 – Мэй 3, 52, 71, 81; Этете 66.

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В статье: Лига 1 Уикомб Уондерерс (Хай-Уиком)
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