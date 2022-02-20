Ассист Алиссона, первый гол Диаса. Ливерпуль - Норвич 3:1. Обзор матча и видео голов

До поражения “Манчестер Сити” от “Тоттенхэма” “Ливерпуль” выполнил обязательную программу, взяв три очка в игре с “Норвичем”. Матч получился непростым. В первом тайме гостям удалось не пропустить, а после перерыва “Норвич” даже вышел вперед после гола Рашицы. Но Клопп отреагировал заменами, и “Ливерпуль” отыгрался. Первый гол в красивом прыжке забил Мане, затем Салах воспользовался пасом со своей половины поля Алиссона и наконец свой дебютный гол за “Ливерпуль” забил колумбийский новичок Луис Диас.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Норвич” 3:1

Голы: Мане 64, Салах 67, Диас 81 – Рашица 48