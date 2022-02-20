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Ассист Алиссона, первый гол Диаса. Ливерпуль - Норвич 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

Ливерпуль – Норвич ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 февраля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ассист Алиссона, первый гол Диаса. Ливерпуль - Норвич 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

До поражения “Манчестер Сити” от “Тоттенхэма” “Ливерпуль” выполнил обязательную программу, взяв три очка в игре с “Норвичем”. Матч получился непростым. В первом тайме гостям удалось не пропустить, а после перерыва “Норвич” даже вышел вперед после гола Рашицы. Но Клопп отреагировал заменами, и “Ливерпуль” отыгрался. Первый гол в красивом прыжке забил Мане, затем Салах воспользовался пасом со своей половины поля Алиссона и наконец свой дебютный гол за “Ливерпуль” забил колумбийский новичок Луис Диас.

Чемпионат Англии, 26-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Норвич” 3:1

Голы: Мане 64, Салах 67, Диас 81 – Рашица 48

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане видеоповторы Норвич Сити Алиссон Бекер Луис Диас
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