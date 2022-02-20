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Гвардиола – после поражения от Тоттенхэма: Не могу сказать ничего плохого о команде
Но итог все равно отрицательный
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнее
“После того как “Тоттенхэм” отошёл назад, они защищались так глубоко и так компактно – это было невероятно. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы создали много моментов. Не могу сказать ничего плохого о команде. Они играли так, как я ожидал от них. Они были хороши и создали много пространства для контратак, но в целом мы неплохо справились и провели хорошую игру.
Все знают, что Кейн может делать. Во время первого гола мы плохо защищались, но через 10-15 минут создали много моментов. Льорис был великолепен. Мы должны забивать больше”, - сказал Гвардиола.
Благодаря вчерашней победе "Ливерпуля" подопечные Клоппа теперь уступают "горожанам" всего шестью очками при игре в запасе.
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