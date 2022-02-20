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Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед
Внутри команды есть разногласия
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник провел беседу с Криштиану Роналду и другими лидерами клуба. Коуч обсудил внутреннюю ситуацию в команде.
Немецкий тренер провел индивидуальные разговоры с Роналду, хавбеками Бруну Фернандешем и Полем Погба, а также с форвардом Маркусом Рэшфордом. Речь шла о том, что португальский нападающий хочет признания лидером в раздевалке манкунианцев.
Как известно, "Манчестер Юнайтед" расположился на 4-м месте в АПЛ. Манкунианцы набрали 43 очка после 25 матчей.
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