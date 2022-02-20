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Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Внутри команды есть разногласия

Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник провел беседу с Криштиану Роналду и другими лидерами клуба. Коуч обсудил внутреннюю ситуацию в команде.

Немецкий тренер провел индивидуальные разговоры с Роналду, хавбеками Бруну Фернандешем и Полем Погба, а также с форвардом Маркусом Рэшфордом. Речь шла о том, что португальский нападающий хочет признания лидером в раздевалке манкунианцев.

Как известно, "Манчестер Юнайтед" расположился на 4-м месте в АПЛ. Манкунианцы набрали 43 очка после 25 матчей.

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (11)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
20.02.2022 в 13:12
Кино и немцы
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
20.02.2022 в 12:58
Фергюссон в свое время показал Бекхему кто лидер в раздевалке..
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0
0
ДобрыйУпырь (Rim)
20.02.2022 в 12:13
Если вы не признаете меня лидером, я обижусь и буду плакать!
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
20.02.2022 в 12:11
Так лидерство надо заслужить
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
20.02.2022 в 11:44
с щеглами что ли не может справится? щалбанов им подсрачников .
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0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.02.2022 в 11:35
Це приходить само собою, команда найкраще відчуває хто лідер!
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
20.02.2022 в 11:19
а які функції виконує лідер у чоловічій роздягальні?
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.02.2022 в 11:21
он такой, он славу любит)))
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
20.02.2022 в 10:44
Так він наразі самий іменитий в МЮ... 5 ЗМ це підтверджує! Утім колектив та Я Я Я, якось подебільному виходить
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+1
-2
Morphyk7 (Черновцы)
20.02.2022 в 10:37
Он всегда был не той, а та
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+2
-2
Гданьск (Gdańsk)
20.02.2022 в 10:35
Дохера хочет пыхатый !! Уже не тот!
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+2
-2


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