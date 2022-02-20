Роналду хочет, чтобы его признали лидером в раздевалке Манчестер Юнайтед

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник провел беседу с Криштиану Роналду и другими лидерами клуба. Коуч обсудил внутреннюю ситуацию в команде.

Немецкий тренер провел индивидуальные разговоры с Роналду, хавбеками Бруну Фернандешем и Полем Погба, а также с форвардом Маркусом Рэшфордом. Речь шла о том, что португальский нападающий хочет признания лидером в раздевалке манкунианцев.

Как известно, "Манчестер Юнайтед" расположился на 4-м месте в АПЛ. Манкунианцы набрали 43 очка после 25 матчей.