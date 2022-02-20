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С ошибкой конкурента Миколенко. Саутгемптон – Эвертон 2:0. Видео голов и обзор матча
Виталий наблюдал за поединком из запаса
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги "Саутгемптон" противостоял "Эвертону". Гости ударно начали этот поединок, однако так и не смогли создать хотя бы один реальный шанс за 90 минут встречи. "Святые" дождались усталости "ирисок" и уже во втором тайме смогли ударить по болезненной точке "Эвертона" - защите. В том числе во время второго гола ошибся левый защитник Джонджо Кенни, который очень неплотно сыграл с ассистентом мяча Лонга.
"Саутгемптон" – "Эвертон" 2:0
Голы: Стюарт Армстронг 52, Шейн Лонг 84
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