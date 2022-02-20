  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рангник: Мы доминируем в матчах, контролируем их. В будущем будет еще больше прогресса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник: Мы доминируем в матчах, контролируем их. В будущем будет еще больше прогресса

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер рассказал об успехах клуба

Рангник: Мы доминируем в матчах, контролируем их. В будущем будет еще больше прогресса

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Немецкий коуч Ральф Рангник рассказал о том, что "Манчестер Юнайтед" добился хороших результатов под его руководством:

"Мы выиграли 6 матчей АПЛ, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их.

Для меня очевидно, что игроки при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле. Мы увидели некоторые улучшения в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса", – сказал Рангник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...