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Рангник: Мы доминируем в матчах, контролируем их. В будущем будет еще больше прогресса
Тренер рассказал об успехах клуба
Фото: Transfermarkt
Немецкий коуч Ральф Рангник рассказал о том, что "Манчестер Юнайтед" добился хороших результатов под его руководством:
"Мы выиграли 6 матчей АПЛ, четырежды сыграли вничью и один раз проиграли. С тех пор стало очевидно, что команда развивалась, что мы контролируем если не 90 минут матча, то большую его часть. Мы доминируем в матчах, контролируем их.
Для меня очевидно, что игроки при регулярном общении чувствуют себя уверенно на поле. Мы увидели некоторые улучшения в течение последних недель и месяцев, но в будущем еще есть место для большего прогресса", – сказал Рангник.
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