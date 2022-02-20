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Кулусевски: Я сильно страдал в последние месяцы
Деян счастлив работать с Конте
Фото: Football Italia
Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски в интервью после победы над "Манчестер Сити" со счетом 3:2 рассказал об ощущениях от игры в АПЛ и работы с Антонио Конте. В матче с "горожанами" он забил гол и отдал победный ассист на Харри Кейна на 90+5 минуте.
Кулусевски о своем пребывании в "Ювентусе":
"Я сильно страдал в последние месяцы, не ощущал себя собой. Сыграть вот так в моем первом матче в основе в АПЛ, это неописуемо. Я должен был оставаться спокойным и продолжать играть, не думая сильно об этом".
Деян также рассказал о своих впечатлениях от работы с Антонио Конте:
"Это чудесно, потому что Конте хочет исключительно побеждать, и, если он не побеждает, он недоволен. Мы усердно работаем и слушаем тренера. Если мы прислушиваемся, то играем хорошо".
Кулусевски перешел в "Тоттенхэм" этой зимой на правах аренды из "Ювентуса". В этом сезоне Серии А он сыграл в 20 матчах, забил всего один гол и отдал 3 ассиста.
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