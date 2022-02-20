АПЛ. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4. Дерби роз вышло на славу

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Пол Тирни

Исторически так сложилось, что графства Ланкашир и Йоркшир еще в 15 веке начали враждовать в войне красных и белых роз. Собственно, опять же "исторически" это противостояние перекинулось и на местные футбольные команды, дерби которых считается одним из самых ожесточенных в Англии. Да, “Лидс” после своих путешествий низшими дивизионами еще приходит в себя, однако и “Манчестер Юнайтед” не имеет сейчас стабильности. Благодаря своей веселой игре в атаке, а особенно в обороне, коллективы должны были подарить интересный матч и они это сделали!

Целый день в Лидсе лил дождь, а во время первого тайма он хлестал, как ненормальный. Дренажная система стадиона не могла справиться, так что футболисты немного играли и в водное поло. Больше всего это нравилось Ван-Биссаке, который своими прекрасными кинжальными подкатами выгрызал почти все мячи. Кстати, ивуариец вышел на поле только во второй раз в этом году, пропустив полтора месяца по разным причинам.

Счет голевым моментам в этом матче открыл Роналду, не забивший с нескольких метров. Погба легко прошел Форшоу на фланге и так же легко нашел португальца в центре, однако Криштиану левой пробил в голкипера.

Но потом произошло нечто необычное – то, чего ждали фанаты “Манчестер Юнайтед” с апреля 2021 года (!). "Манкунианцы" наконец-то забили после подачи от угла поля! Магуайр головой замкнул навес Шоу – дебютный гол для Гарри в текущем сезоне.

В первом тайме было много задержек. В том числе оказывали помощь Коху, у которого обильно текла кровь после единоборства с Мактоминеем. В конце концов немец не смог продолжить игру. Собственно через долгие паузы было добавлено шесть минут – этим воспользовались гости, в то время как “павлины” слишком рано пошли в раздевалку. Пассивная игра защитников хозяев позволили легко построить атаку подопечным Рангника, завершившуюся навесом Санчо и голом головой Фернандеша.

А вот после перерыва, как и подобает "манкунианцам" последних времен, они вышли очень сонные. Настолько, что пропустили два гола за менее чем минуту! Сначала Родриго прекрасной подачей-ударом положил мяч с левого фланга за шею де Хеа (потом будет говорить, что так и хотел), а затем Рафинья замкнул прострел бывшего игрока МЮ Джеймса.

Игра началась, по сути, с нуля, однако "Лидс" слишком увлекся атакой. В то же время "красные дьяволы" остыли, а первым это сделай Ральф Рангник, угадавший сразу с двумя заменами!

Контрнаступления гостей были поразительными. На 70-й минуте Фред (появившийся на 67-й) завершил один из них, расстреляв пушкой ворота Мелье после ассиста Санчо (второго в этом матче). А уже на 88-й минуте Фернандеш воспользовался ошибкой защитников хозяев, отобрал мяч и отдал на Элангу, а тот обыграл голкипера в ближнем бою. А вот несколькими минутами раньше с примерно такой же позиции в штрафной швед не смог это сделать, попав во вратаря.

Этот поединок можно разделить на множество отрезков со слабыми и сильными действиями обеих команд, однако в итоге "Манчестер Юнайтед" все же имел больше вот этих "сильных действий". Это был настоящий праздник футбола, из которого “манкунианцы” выходят победителями и закрепляются в зоне Лиги чемпионов.

"Лидс" - "Манчестер Юнайтед" 2:4

Голы: Родриго 53, Рафинья 54 – Магуайр 34, Фернандеш 45+5, Фред 70, Эланга 89

"Лидс": Мелье – Эйлинг, Льоренте (Гелхардт 46), Кох (Фирпо 31), Стрейк – Форшоу – Даллас, Родриго, Клих, Гаррисон (Рафинья 46) – Джеймс

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Погба (Фред 67), Мактоминей – Лингард (Эланга 67), Фернандеш, Санчо – Роналду (Варан 85)

Предупреждения: Стрейк 61, Эйлинг 68, Форшоу 76, Рафинья 82, Фирпо 90+2, Клих 90+5 – Роналду 56, Мактоминей 78, Шоу 90+2.