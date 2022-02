АПЛ. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4. Дерби роз вышло на славу

Английская Премьер-лига, 26-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Пол Тирни

Исторически так сложилось, что графства Ланкашир и Йоркшир еще в 15 веке начали враждовать в войне красных и белых роз. Собственно, опять же "исторически" это противостояние перекинулось и на местные футбольные команды, дерби которых считается одним из самых ожесточенных в Англии. Да, “Лидс” после своих путешествий низшими дивизионами еще приходит в себя, однако и “Манчестер Юнайтед” не имеет сейчас стабильности. Благодаря своей веселой игре в атаке, а особенно в обороне, коллективы должны были подарить интересный матч и они это сделали!

Целый день в Лидсе лил дождь, а во время первого тайма он хлестал, как ненормальный. Дренажная система стадиона не могла справиться, так что футболисты немного играли и в водное поло. Больше всего это нравилось Ван-Биссаке, который своими прекрасными кинжальными подкатами выгрызал почти все мячи. Кстати, ивуариец вышел на поле только во второй раз в этом году, пропустив полтора месяца по разным причинам.

Счет голевым моментам в этом матче открыл Роналду, не забивший с нескольких метров. Погба легко прошел Форшоу на фланге и так же легко нашел португальца в центре, однако Криштиану левой пробил в голкипера.

Но потом произошло нечто необычное – то, чего ждали фанаты “Манчестер Юнайтед” с апреля 2021 года (!). "Манкунианцы" наконец-то забили после подачи от угла поля! Магуайр головой замкнул навес Шоу – дебютный гол для Гарри в текущем сезоне.

В первом тайме было много задержек. В том числе оказывали помощь Коху, у которого обильно текла кровь после единоборства с Мактоминеем. В конце концов немец не смог продолжить игру. Собственно через долгие паузы было добавлено шесть минут – этим воспользовались гости, в то время как “павлины” слишком рано пошли в раздевалку. Пассивная игра защитников хозяев позволили легко построить атаку подопечным Рангника, завершившуюся навесом Санчо и голом головой Фернандеша.

