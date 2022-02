Владелец клуба АПЛ сводил юного болельщика в фан-шоп, чтобы тот выбрал себе футболку

Тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха управлял "Лестером" с 2011-го по 2018-й, вплоть до своей трагичной гибели. Президент "лисов" разбился на вертолете, после чего пост Вишая в правлении занял его сын Айяватт.

36-летний бизнесмен продолжает дело отца и даже успевает принимать участие в жизни болельщиков клуба. В свой День рождения юный фанат "Лестера" пришел на матч любимой команды с плакатом, на котором было написано: "У меня сегодня День рождения, подарите мне, пожалуйста, футболку".

Увы, но никто из футболистов "Лестера" малыша не заметил. Зато после финального свистка к пареньку подошел лично владелец клуба. Айяватт Шривадданапрабха провел болельщику и его дяде экскурсию по стадиону, а затем привел в фан-шоп, где мальчику предоставили право свободно выбрать абсолютно любую футболку. Свитер Шмейхеля для него оплатил сам Айяватт.

