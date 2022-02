Мастер дальнего удара снова в деле. Вулверхэмптон – Лестер Сити 2:1. Обзор матча и видео голов

"Вулверхэмптон" одержал победу над "Лестером" в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги. На 9-й минуте Рауль Хименес скинул мяч Рубену Невешу, а португалец отличным ударом из-за пределов штрафной площадки положил снаряд его в правый нижний угол. Отметим, что это уже 23-й гол Невеша за "волков". 15 "автографов" он оформил из-за пределов штрафной площадки (65%).

⚽ 15 of 23 goals Ruben Neves has scored for @Wolves have been from outside the penalty area (65%) pic.twitter.com/wyolgUF3Ia