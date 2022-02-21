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Камбэк таланта Челси на Стэмфорд Бридж отменит громкие покупки для лондонцев летом

Англия
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Этот парень в свое время вдохновлялся игрой Лэмпарда

Камбэк таланта Челси на Стэмфорд Бридж отменит громкие покупки для лондонцев летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник Конор Галлахер выступает на правах аренды за "Кристал Пэлас", права на игрока принадлежат лондонскому "Челси".

Известно, что "синие" интересуются хавбеками "Монако" и Вест Хэма – Орельеном Тчуамени и Декланом Райсом соответственно. Тем не менее, на данный момент руководство и тренерский штаб "пенсионеров" переживают, что подобные покупки могут заблокировать путь в основу для Галлахера. Тухель хочет дать шанс именно Конору. Приобретение нового хавбека возможно только в том случае, если "Челси" покинет кто-то из основной тройки – Жоржиньо, Канте, Ковачич.

В текущем сезоне 22-летний Галлахер забил за "орлов" 7 голов в 24 матчах во всех турнирах, также Конор отдал 5 результативных передач. Англичанин – воспитанник "Челси". Отметим, что "Пэлас" идет на 13-й позиции (26 очков), "Челси" – третий (50).

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Деклан Райс Орельен Тчуамени Конор Галлахер
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Источник:
si.com

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