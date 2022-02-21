Камбэк таланта Челси на Стэмфорд Бридж отменит громкие покупки для лондонцев летом

Атакующий полузащитник Конор Галлахер выступает на правах аренды за "Кристал Пэлас", права на игрока принадлежат лондонскому "Челси".

Известно, что "синие" интересуются хавбеками "Монако" и Вест Хэма – Орельеном Тчуамени и Декланом Райсом соответственно. Тем не менее, на данный момент руководство и тренерский штаб "пенсионеров" переживают, что подобные покупки могут заблокировать путь в основу для Галлахера. Тухель хочет дать шанс именно Конору. Приобретение нового хавбека возможно только в том случае, если "Челси" покинет кто-то из основной тройки – Жоржиньо, Канте, Ковачич.

В текущем сезоне 22-летний Галлахер забил за "орлов" 7 голов в 24 матчах во всех турнирах, также Конор отдал 5 результативных передач. Англичанин – воспитанник "Челси". Отметим, что "Пэлас" идет на 13-й позиции (26 очков), "Челси" – третий (50).