Просто дух захватывает. Как в Англии прямо над стадионом с футболистами пролетают самолеты

Полупрофессиональный футбольный клуб "Bedfont & Feltham" создали в Лондоне весной 2012-го путем слияния двух коллективов – "Bedfont Football & Social Club" и "Feltham". На данный момент новообразованная команда выступает в Объединенной лиге графств Англии (9-10 уровень в футбольной пирамиде страны).

Клуб играет свои домашние матчи в Орчарде на "Хаттон Роуд" в городке под названием Фелтем. Фишка стадиона – нахождение рядом со взлетно-посадочной полосой знаменитого аэропорта "Хитроу".

Вот, что могут увидеть как футболисты на поле, так и болельщики на трибунах в рамках поединка с участием "Bedfont & Feltham":