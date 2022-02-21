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Просто дух захватывает. Как в Англии прямо над стадионом с футболистами пролетают самолеты
В АПЛ такого нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Полупрофессиональный футбольный клуб "Bedfont & Feltham" создали в Лондоне весной 2012-го путем слияния двух коллективов – "Bedfont Football & Social Club" и "Feltham". На данный момент новообразованная команда выступает в Объединенной лиге графств Англии (9-10 уровень в футбольной пирамиде страны).
Клуб играет свои домашние матчи в Орчарде на "Хаттон Роуд" в городке под названием Фелтем. Фишка стадиона – нахождение рядом со взлетно-посадочной полосой знаменитого аэропорта "Хитроу".
Вот, что могут увидеть как футболисты на поле, так и болельщики на трибунах в рамках поединка с участием "Bedfont & Feltham":
Football + Big Jet TV = @BedfontFeltham v @LangleyFC_ in the @ComCoFL pic.twitter.com/cQiF2XCXwX— Paul Paxford (@PitchSidePhoto) February 19, 2022
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