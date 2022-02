Два ключевых футболиста Челси должны вернуться из лазарета к финалу Кубка лиги с Ливерпулем

В воскресенье, 27 февраля, "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка лиги, а перед этим во вторник, 22 числа, примет в домашних стенах "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что хавбек "синих" Мейсон Маунт сможет выйти на поле в решающем матче Carabao Cup против "Ливерпуля". Лидер команды Тухеля уже тренируется в общей группе. На поединок с "Лиллем" Мейсон доступен не будет.

