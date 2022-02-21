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Два ключевых футболиста Челси должны вернуться из лазарета к финалу Кубка лиги с Ливерпулем
Подмога для Тухеля
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 27 февраля, "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка лиги, а перед этим во вторник, 22 числа, примет в домашних стенах "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ожидается, что хавбек "синих" Мейсон Маунт сможет выйти на поле в решающем матче Carabao Cup против "Ливерпуля". Лидер команды Тухеля уже тренируется в общей группе. На поединок с "Лиллем" Мейсон доступен не будет.
Expect Mason Mount to make the Carabao Cup final against Liverpool. He's down to train with the team today but Lille should come too soon. #CFC #UCL https://t.co/Z5nPwNQo5V— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) February 21, 2022
Также британские СМИ сообщают о том, что в "Челси" рассчитывают на возвращение из лазарета как раз ко встрече с "красными" защитника Риса Джеймса. У него очень высокие шансы попасть в заявку на финал.
Chelsea handed Reece James injury boost for Liverpool in Carabao Cup finalhttps://t.co/rk3tmL0BwR— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 20, 2022
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