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Два ключевых футболиста Челси должны вернуться из лазарета к финалу Кубка лиги с Ливерпулем

Англия
(3 голосов)

Подмога для Тухеля

Два ключевых футболиста Челси должны вернуться из лазарета к финалу Кубка лиги с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 27 февраля, "Челси" сыграет с "Ливерпулем" в финале Кубка лиги, а перед этим во вторник, 22 числа, примет в домашних стенах "Лилль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Ожидается, что хавбек "синих" Мейсон Маунт сможет выйти на поле в решающем матче Carabao Cup против "Ливерпуля". Лидер команды Тухеля уже тренируется в общей группе. На поединок с "Лиллем" Мейсон доступен не будет.

Также британские СМИ сообщают о том, что в "Челси" рассчитывают на возвращение из лазарета как раз ко встрече с "красными" защитника Риса Джеймса. У него очень высокие шансы попасть в заявку на финал.

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В статье: Кубок английской лиги Челси (Лондон) Кубок Лиги Ливерпуль Мейсон Маунт Рис Джеймс
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