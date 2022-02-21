  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рафинья может перебраться в Испанию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья может перебраться в Испанию

Англия
(1 голосов)

Игроком интересуется Реал

Рафинья может перебраться в Испанию

Фото: twitter.com/LUFC / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Лидс Юнайтед" Рафинья может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 25-летним игроком интересуется мадридский "Реал", пишет Sport.es.

На данный момент Рафинья приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом.

Читайте такжеДмитрулин: Я верю в тренерский талант Петракова - он из ничего может сделать конфетку

В нынешнем сезоне форвард в 22 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал две голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Реал (Мадрид) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...