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Рафинья может перебраться в Испанию
Игроком интересуется Реал
Фото: twitter.com/LUFC / Автор: неизвестен
Нападающий "Лидс Юнайтед" Рафинья может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 25-летним игроком интересуется мадридский "Реал", пишет Sport.es.
На данный момент Рафинья приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом.
В нынешнем сезоне форвард в 22 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал две голевые передачи.
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