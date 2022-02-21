Фред: Вокруг МЮ много фейковых новостей и слухов, но у нас все отлично

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред в интервью Sky Sports высказался о главном тренере Ральфе Рангнике, слухах вокруг команды и задачах на сезон.

"В нашей раздевалке все очень хорошо. Есть много фэйковых новостей и слухов, окружающих ее, но все отлично. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.

Тренеру нелегко сделать так, чтобы все были довольны, потому что все хотят играть, а у нас много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга. Мы наладили гармонию в раздевалке, и я думаю, что это самое важное, что у нас есть.

Мы проявляем максимальное уважение друг к другу в раздевалке.

Я думаю, что важно привнести немного радости в раздевалку. Некоторые игроки иногда могут быть разочарованы или раздражены, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить обстановку, включив музыку или сделав что-то еще. Я всегда стараюсь приносить счастье и хорошую энергетику".

О Рангнике:

"Это топ-тренер, который пришел в клуб, чтобы помочь нам. Ральф просто хочет, чтобы я сделал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, каким качеством я обладаю.

Конечно, его подход к работе отличается от подхода предыдущего тренера, но мы должны адаптироваться к этому. Мы должны начать все сначала. Это нелегко, но мы должны выкладываться на тренировках изо всех сил.

У нас были хорошие и не очень хорошие результаты в последних нескольких играх, надо продолжать совершенствоваться. Впереди напряженный месяц с множеством важных игр, поэтому нам нужно продолжать выкладываться по максимуму.

Я верю, что способен многое дать команде. У нас много сильных полузащитников, но важно и то, что они разного типа и могут дополнять друг друга.

Но кто бы на поле ни выходил, он всегда делает все, что в его силах. Самое важное – начать побеждать и завоевывать трофеи. Мы по-прежнему боремся за победу в Лиге чемпионов, также нужно занять как можно более высокое место в АПЛ", – подытожил бразилец.