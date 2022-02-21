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Фред: Вокруг МЮ много фейковых новостей и слухов, но у нас все отлично
Бразилец прояснил туманное информационное поле вокруг команды
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред в интервью Sky Sports высказался о главном тренере Ральфе Рангнике, слухах вокруг команды и задачах на сезон.
"В нашей раздевалке все очень хорошо. Есть много фэйковых новостей и слухов, окружающих ее, но все отлично. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.
Тренеру нелегко сделать так, чтобы все были довольны, потому что все хотят играть, а у нас много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга. Мы наладили гармонию в раздевалке, и я думаю, что это самое важное, что у нас есть.
Мы проявляем максимальное уважение друг к другу в раздевалке.
Я думаю, что важно привнести немного радости в раздевалку. Некоторые игроки иногда могут быть разочарованы или раздражены, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить обстановку, включив музыку или сделав что-то еще. Я всегда стараюсь приносить счастье и хорошую энергетику".
О Рангнике:
"Это топ-тренер, который пришел в клуб, чтобы помочь нам. Ральф просто хочет, чтобы я сделал все возможное. Он знает, какая у меня энергия, каким качеством я обладаю.
Конечно, его подход к работе отличается от подхода предыдущего тренера, но мы должны адаптироваться к этому. Мы должны начать все сначала. Это нелегко, но мы должны выкладываться на тренировках изо всех сил.
У нас были хорошие и не очень хорошие результаты в последних нескольких играх, надо продолжать совершенствоваться. Впереди напряженный месяц с множеством важных игр, поэтому нам нужно продолжать выкладываться по максимуму.
Я верю, что способен многое дать команде. У нас много сильных полузащитников, но важно и то, что они разного типа и могут дополнять друг друга.
Но кто бы на поле ни выходил, он всегда делает все, что в его силах. Самое важное – начать побеждать и завоевывать трофеи. Мы по-прежнему боремся за победу в Лиге чемпионов, также нужно занять как можно более высокое место в АПЛ", – подытожил бразилец.
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