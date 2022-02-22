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Тухель – о Лукаку: Сейчас не время высмеивать Ромелу. Челси – не самое просто место для форварда

Англия
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Бельгийца часто критикуют

Тухель – о Лукаку: Сейчас не время высмеивать Ромелу. Челси – не самое просто место для форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

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На выходных "Челси" обыграл "Кристал Пэлас" (1:0), а форвард "синих" Ромелу Лукаку всего 7 раз коснулся мяча за 90 минут. Томас Тухель признал, что команда должна создавать больше моментов для нападающего. Цитирует менеджера лондонцев пресс-служба клуба.

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"Любой стиль меняется, если футболисты выбывают надолго. Большую часть матчей мы играли с тройкой защитников и двумя вингбеками, двумя ключевыми вингбеками являются Джеймс и Чилвелл, оба сейчас травмированы. Они очень влияли на игру в атаке и в обороне, их рывки, скорость, умение пройти защитников противника, передачи создавали моменты для Ромелу".

"Мы не единственная команда, в которой игроки серьезным образом влияют на игру и схему, которую мы используем, позиция вингбека очень важна, но мы можем играть и побеждать без некоторых игроков. Это наша работа, и мы стараемся ее делать, когда у нас есть травмированные или те, кто болеет коронавирусом. Моя задача – адаптироваться к ситуации и найти решение, Ромелу всегда будет частью этого решения".

"Мы должны с этим справиться. Он не был задействован в матче с "Пэласом", иногда такое случается с нападающими, если им не хватает уверенности в себе, они не могут найти пространство или справиться с защитниками. Это не то, что нужно нам, и не то, чего хочет Ромелу. Но не время его высмеивать или шутить над ним. Он в центре внимания, и мы будем защищать его, потому что это наш игрок. История знает немало примеров, когда нападающие в "Челси" сталкивались с трудностями, это не самое простое место в мире для нападающего, но я не знаю, почему так".

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В статье: Ромелу Лукаку Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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