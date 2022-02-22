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Менди: Нельзя говорить, что нам повезло со жребием в ЛЧ
Он считает, что матч с Лиллем не будет легким
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "Челси" Эдуар Менди рассказал о предстоящем матче против "Лилля".
На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. "Лилль" занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. "Лилль" показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как "Севилья" и "Зальцбург".
"Лилль" - хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием", - цитирует Менди официальный сайт УЕФА.
Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" состоится во вторник, 22 февраля
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