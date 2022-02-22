  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Менди: Нельзя говорить, что нам повезло со жребием в ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менди: Нельзя говорить, что нам повезло со жребием в ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Он считает, что матч с Лиллем не будет легким

Менди: Нельзя говорить, что нам повезло со жребием в ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Челси" Эдуар Менди рассказал о предстоящем матче против "Лилля".

На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. "Лилль" занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. "Лилль" показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как "Севилья" и "Зальцбург".

"Лилль" - хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием", - цитирует Менди официальный сайт УЕФА.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" состоится во вторник, 22 февраля

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...