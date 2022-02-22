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Рангник не думает о следующем сезоне в МЮ

Англия
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Он хочет сосредоточиться на нынешнем

Рангник не думает о следующем сезоне в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о своем будущем в "МЮ" и хочет ли он продолжить работу с командой в следующем сезоне.

"Сейчас нужно думать о настоящем. Нас ждут очень важные матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Все остальные вопросы подождут до конца сезона", — цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, что Рангник возглавил "Юнайтед" 29 ноября прошлого года. Контракт тренера рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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