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Кейн хочет подписать новый контракт с Тоттенхэмом
Руководство клуба надеется, что соглашение будет подписано
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн хочет продлить контракт с лондонским клубом, пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По данным источника, "Тоттенхэм" хочет, чтобы 28-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение.
Отмечается, что главный тренер Антонио Конте желает, чтобы нападающий остался в лондонском клубе.
В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 34 матчах за "Тоттенхэм".
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