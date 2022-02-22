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Кейн хочет подписать новый контракт с Тоттенхэмом

Англия
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Руководство клуба надеется, что соглашение будет подписано

Кейн хочет подписать новый контракт с Тоттенхэмом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн хочет продлить контракт с лондонским клубом, пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, "Тоттенхэм" хочет, чтобы 28-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение.

Отмечается, что главный тренер Антонио Конте желает, чтобы нападающий остался в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 34 матчах за "Тоттенхэм".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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