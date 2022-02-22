Манчестер Сити станет первым клубом в мире со стадионом в Метавселенной

"Манчестер Сити" подпишет трехлетнее соглашение с Sony на использование виртуального "Этихада", сообщает Si. "Строительство" уже начато.

Горожане станут первым клубом в мире, который перенесет свой стадион полность в виртуальную реальность.

Сообщается, что технологически "горожан" обеспечивает Sony.

Клуб хочет дать возможность побывать на стадионе и получить незабываемый опыт даже тем фанатам, которые никогда не смогут побывать в Манчестере.