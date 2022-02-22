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Манчестер Сити станет первым клубом в мире со стадионом в Метавселенной

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Горожане" также станет первым клубом Премьер лиги в виртуальной реальности

Манчестер Сити станет первым клубом в мире со стадионом в Метавселенной

Новина українською

"Манчестер Сити" подпишет трехлетнее соглашение с Sony на использование виртуального "Этихада", сообщает Si. "Строительство" уже начато.

Горожане станут первым клубом в мире, который перенесет свой стадион полность в виртуальную реальность.

Сообщается, что технологически "горожан" обеспечивает Sony.

Клуб хочет дать возможность побывать на стадионе и получить незабываемый опыт даже тем фанатам, которые никогда не смогут побывать в Манчестере.

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В статье: Манчестер Сити Этихад Стэдиум
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Источник:
si.com

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Комментарии (2)
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Party555 (Днепр)
22.02.2022 в 19:25
Может Вересу не напрягаться со стройкой и сразу делать стадион в метавселенной? Типа же "народный клуб"
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Степан Срака
22.02.2022 в 19:23
грошові мішки бляха...
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