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Манчестер Сити станет первым клубом в мире со стадионом в Метавселенной
"Горожане" также станет первым клубом Премьер лиги в виртуальной реальности
"Манчестер Сити" подпишет трехлетнее соглашение с Sony на использование виртуального "Этихада", сообщает Si. "Строительство" уже начато.
Горожане станут первым клубом в мире, который перенесет свой стадион полность в виртуальную реальность.
Сообщается, что технологически "горожан" обеспечивает Sony.
Клуб хочет дать возможность побывать на стадионе и получить незабываемый опыт даже тем фанатам, которые никогда не смогут побывать в Манчестере.
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Источник:si.com
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