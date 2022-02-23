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Клопп – о реплике Пепа: Ливерпуль – заноза в заднице Сити? Хорошее определение, так и должно быть

Англия
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Юрген на связи

Клопп – о реплике Пепа: Ливерпуль – заноза в заднице Сити? Хорошее определение, так и должно быть

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос журналиста касательно гонки за золотом в чемпионате Англии. Напомним, "красные" отстают от "горожан" на 6 очков, но имеют 1 матч в запасе.

"Прежде всего, очень важно, чтобы мы всегда были поближе к вершине таблицы, кто бы ни был на самой вершине. Это доказательство, что мы все делаем правильно. И "Ливерпуль", и "Сити" делают нечто особенное, однако наш соперник просто невероятен, я говорю это с уважением".

"Мы подталкиваем друг друга. К тому же нельзя забывать о других командах АПЛ: "Челси", "МЮ", "Арсенал", "Тоттенхэм". Нет шансов расслабиться, потому что оппонент мгновенно накажет за это. Я думаю, то, что Пеп сказал, мол, "Ливерпуль" – это боль в нижней части его спины… Это хорошее определение, так и должно быть".

Клопп также подтвердил, что Диогу Жота и Роберто Фирмино не смогут сыграть с "Лидсом" и "Челси".

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
ESPN

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