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Клопп: Не могу представить команду без Милнера
Юрген надеется, что клубу удастся продлить контракт с игроком
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером. Английский клуб предлагает 36-летнему игроку новое соглашение на год.
"Милнер всегда поддерживает высокий уровень игры, и я не могу представить команду без него", — приводит слова Клоппа Sky Sports.
В нынешнем сезоне Милнер провел 27 матчей за мерсисайдцев и отдал 3 результативные передачи.
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