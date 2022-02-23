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Клопп: Не могу представить команду без Милнера

Англия
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Юрген надеется, что клубу удастся продлить контракт с игроком

Клопп: Не могу представить команду без Милнера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о продлении контракта с полузащитником Джеймсом Милнером. Английский клуб предлагает 36-летнему игроку новое соглашение на год.

"Милнер всегда поддерживает высокий уровень игры, и я не могу представить команду без него", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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В нынешнем сезоне Милнер провел 27 матчей за мерсисайдцев и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Юрген Клопп Джеймс Милнер Ливерпуль
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