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АПЛ. Бернли - Тоттенхэм 1:0. Американские горки 

Англия
(1 голосов)

В другом матче дня Кристал Пэлас обыграл Уотфорд 

АПЛ. Бернли - Тоттенхэм 1:0. Американские горки 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 13-й тур

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Тоттенхэм” 1:0

Гол: Ми 71

“Бернли”: Поуп – Робертс, Тарковски, Ми, Питерс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст (Барнс 88), Родригес

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Моура 65), Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс 46), Сессеньон (Бергвейн 80) – Кулусевски, Сон – Кейн

Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Кристал Пэлас” 1:4

Голы: Сиссоко 18 – Матета 15, Галлахер 42, Заа 85, Заа 90

“Уотфорд”: Фостер – Фемения, Кэткарт, Самир, Камара – Сиссоко, Луза, Клеверли (Кайембе 73) – Сарр, Кинг (Эрнандес 51), Деннис

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Кляйн – Хьюз (Макартур 80), Куяте, Галлахер – Заа, Матета (Эдуар 90+2), Олисе (Айю 73)

Предупреждения: Самир 40, Фемения 62 – Куяте 44

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Уотфорд Кристал Пэлас (Лондон) Бернли
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