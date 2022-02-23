Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Бернли - Тоттенхэм 1:0. Американские горки
В другом матче дня Кристал Пэлас обыграл Уотфорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 13-й тур
Бернли, “Терф Мур”
“Бернли” – “Тоттенхэм” 1:0
Гол: Ми 71
“Бернли”: Поуп – Робертс, Тарковски, Ми, Питерс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст (Барнс 88), Родригес
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Моура 65), Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс 46), Сессеньон (Бергвейн 80) – Кулусевски, Сон – Кейн
Уотфорд, “Викаредж Роуд”
“Уотфорд” – “Кристал Пэлас” 1:4
Голы: Сиссоко 18 – Матета 15, Галлахер 42, Заа 85, Заа 90
“Уотфорд”: Фостер – Фемения, Кэткарт, Самир, Камара – Сиссоко, Луза, Клеверли (Кайембе 73) – Сарр, Кинг (Эрнандес 51), Деннис
“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Кляйн – Хьюз (Макартур 80), Куяте, Галлахер – Заа, Матета (Эдуар 90+2), Олисе (Айю 73)
Предупреждения: Самир 40, Фемения 62 – Куяте 44
Популярное сейчас
- Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП
- Вице-президент УЕФА: Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России
- Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной
- Манчестер Сити станет первым клубом в мире со стадионом в Метавселенной
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
Новости по теме
- 03:17 Прогнозы на футбол Неоднозначный поединок. Вест Хэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.22
- 02:40 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2022
- 03:24 Прогнозы на футбол И снова без Ярмоленко? Лестер – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.02.22