  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Лидс 6:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Лидс 6:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль – Лидс ⋉ 6:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 23 февраля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Лидс 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” вплотную приблизился к “Манчестер Сити”, разгромив в перенесенном матче “Лидс”. В ворота гостей залетело шесть голов. Мо Салах оформил дубль с пенальти и отдал голевой пас на Матипа. Сделал дубль и Садио Мане. “Ливерпуль” довел количество голов в АПЛ до 70 (после 26 туров).

Чемпионат Англии, 19-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Лидс” 6:0

Голы: Салах 15 (пен.), Матип 30, Салах 35 (пен.), Мане 80, Мане 90+1, ван Дейк 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане видеоповторы Жоэль Матип Лидс Юнайтед Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...