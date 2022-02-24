Ливерпуль - Лидс 6:0. Обзор матча и видео голов

“Ливерпуль” вплотную приблизился к “Манчестер Сити”, разгромив в перенесенном матче “Лидс”. В ворота гостей залетело шесть голов. Мо Салах оформил дубль с пенальти и отдал голевой пас на Матипа. Сделал дубль и Садио Мане. “Ливерпуль” довел количество голов в АПЛ до 70 (после 26 туров).

Чемпионат Англии, 19-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Лидс” 6:0

Голы: Салах 15 (пен.), Матип 30, Салах 35 (пен.), Мане 80, Мане 90+1, ван Дейк 90+3