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Конте: Я впервые проиграл 4 из 5 матчей. Возможно, я недостаточно хорош

Англия
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Антонио засомневался

Конте: Я впервые проиграл 4 из 5 матчей. Возможно, я недостаточно хорош

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался по поводу поражения своей команды в матче Английского Премьер-лиги против "Бернли" (1:0). Цитирует итальянца BBC и ESPN.

"В последних пяти матчах мы проиграли четыре. Это реальность. Никто не заслуживает такой ситуации. Возможно, я недостаточно хорош, чтобы улучшить ситуацию. Это очень расстраивает. Нужно много работать и пытаться заставить игроков прогрессировать".

"В субботу мы играем еще один матч. Это хороший момент, чтобы увидеть ситуацию и дать ей оценку, я очень расстроен, я не привык к такому. Я пытаюсь делать все, что в моих силах, однако ситуация не меняется. Я хочу взять на себя ответственность, я открыт для любого решения. Тем не менее, сложно закрывать глаза".

Читайте такжеАПЛ. Бернли - Тоттенхэм 1:0. Американские горки

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Бернли
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Источник:
BBC

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