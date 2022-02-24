Daily Mail: Абрамовичу запретили проживать в Великобритании, также олигарх может потерять контроль над ФК Челси

Британское издание Daily Mail на фоне полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину отмечает, что российскому олигарху, близкому к оккупанту владимиру путину, фактически запретили проживать в Великобритании. У Абрамовича до этого были проблемы с получением британской визы, а сейчас вообще речь идет о невозможности пребывания россиянина на территории Соединенного Королевства.

Также рассматривается возможность, и вероятность этого высокого, запрета россиянина владеть английским футбольным клубом. В настоящее время "Челси" является одним из гегемонов АПЛ и действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.