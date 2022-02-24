  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Daily Mail: Абрамовичу запретили проживать в Великобритании, также олигарх может потерять контроль над ФК Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Daily Mail: Абрамовичу запретили проживать в Великобритании, также олигарх может потерять контроль над ФК Челси

Англия
(2 голосов)

Оккупанты должны быть отрезаны от цивилизованного мира

Daily Mail: Абрамовичу запретили проживать в Великобритании, также олигарх может потерять контроль над ФК Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

UA-Футбол
Новина українською

Британское издание Daily Mail на фоне полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину отмечает, что российскому олигарху, близкому к оккупанту владимиру путину, фактически запретили проживать в Великобритании. У Абрамовича до этого были проблемы с получением британской визы, а сейчас вообще речь идет о невозможности пребывания россиянина на территории Соединенного Королевства.

Также рассматривается возможность, и вероятность этого высокого, запрета россиянина владеть английским футбольным клубом. В настоящее время "Челси" является одним из гегемонов АПЛ и действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
24.02.2022 в 17:08
Так он же гражданин Израиля.
Ответить
0
0
палыч (Тарко-Сале)
24.02.2022 в 17:11
И гражданин Португалии тоже.Гнать их,бл@дей ,из Европы на Колыму.Всех.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...