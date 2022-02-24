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АПЛ. Арсенал - Вулверхэмптон 2:1. Сработали замены Артеты 

Англия
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Канониры отыгрались во втором тайме  

АПЛ. Арсенал - Вулверхэмптон 2:1. Сработали замены Артеты 

Фото: twitter.com/Wolves/автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 20-й тур. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" 2:1

Голы: Пепе 82, Са 90+5 (авт.) – Хван 10

"Арсенал": Рэмсдейл – Соареш (Нкетиа 76), Уайт, Габриэл, Тирни (Тавареш 90+2) – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли (Пепе 71) – Ляказетт

"Вулверхэмптон": Са – Саисс, Коуди, Килмен – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Семеду (Хонни 61) – Поденсе (Дендокер 90), Хименес, Хван (Нету 75)

Предупреждения: Сака 38 – Хименес 89

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Александр Лаказетт Николя Пепе Эдвард Нкетиа
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