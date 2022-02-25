Эвертон: Наши мысли с Миколенко и его семьей в эти непростые времена

Ливерпульский "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, выразил слова поддержки футболисту и Украине, которая сейчас отражает военную агрессию России.

"Наши мысли сейчас с Виталием Миколенко и его семьей в эти непростые времена", - отметил английский клуб в своих социальных сетях.

Our thoughts go out to Vitaliy Mykolenko & his family during these extremely different times.



???????????? #EFC pic.twitter.com/jN1T0fTTBu — Everton FC News ???? (@NilSatisNews) February 24, 2022

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.