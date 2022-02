Эвертон: Наши мысли с Миколенко и его семьей в эти непростые времена

Ливерпульский "Эвертон", цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, выразил слова поддержки футболисту и Украине, которая сейчас отражает военную агрессию России.

Our thoughts go out to Vitaliy Mykolenko & his family during these extremely different times.



???????????? #EFC pic.twitter.com/jN1T0fTTBu