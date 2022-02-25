В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей

В английской Премьер-лиги разрешили демонстрировать украинский флаг в знак поддержки Украины.

Как пишет Daily Mail, игрокам, тренерам и фанатам будет разрешено показывать "сине-желтое" знамя во время ближайшего, 27-го тура АПЛ. При этом отмечается, что Футбольная ассоциация Англии продолжит изучать каждый подобный случай. За демонстрацию флага наказывать не будут, но за другие политические жесты возможны санкции.

К слову, уже в эту субботу, 26 февраля "Эвертон" Виталия Миколенко примет на своем поле "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Начало матча запланировано в 19:30. "Вест Гэм" Андрея Ярмоленка сыграет 27 февраля против "Вулверхэмптон" (16:00).