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В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей

Англия
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В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей

Фото: uefa.com

Новина українською

В английской Премьер-лиги разрешили демонстрировать украинский флаг в знак поддержки Украины.

Как пишет Daily Mail, игрокам, тренерам и фанатам будет разрешено показывать "сине-желтое" знамя во время ближайшего, 27-го тура АПЛ. При этом отмечается, что Футбольная ассоциация Англии продолжит изучать каждый подобный случай. За демонстрацию флага наказывать не будут, но за другие политические жесты возможны санкции.

К слову, уже в эту субботу, 26 февраля "Эвертон" Виталия Миколенко примет на своем поле "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Начало матча запланировано в 19:30. "Вест Гэм" Андрея Ярмоленка сыграет 27 февраля против "Вулверхэмптон" (16:00).

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В статье: Украина АПЛ война с Россией
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 15:13
І на тому подякували.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.02.2022 в 15:04
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