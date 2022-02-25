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МЮ разорвал контракт с российской авиакомпанией из-за событий в Украине

Англия
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Выразили солидарность

МЮ разорвал контракт с российской авиакомпанией из-за событий в Украине

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"В свете последних событий в Украине мы прервали сотрудничество с "Аэрофлотом". Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим", - говорится в заявлении манкунианцев.

До этого англичане отказались лететь рейсом российской авиакомпании на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Аэрофлот Манчестер Юнайтед война с Россией
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Источник:
manutd.com

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