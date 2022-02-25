Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ разорвал контракт с российской авиакомпанией из-за событий в Украине
Выразили солидарность
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
"В свете последних событий в Украине мы прервали сотрудничество с "Аэрофлотом". Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем соболезнования пострадавшим", - говорится в заявлении манкунианцев.
До этого англичане отказались лететь рейсом российской авиакомпании на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
Популярное сейчас
- "А кто это сдэлал?" ВСУ эффектно потроллили рф после удара по аэродрому в ростовской области
- "Не могу поверить в то, что происходит". Мюллер призывает остановить войну в Украине
- Гасперини: Я спросил Малиновского, готов ли он играть, ведь его семья в Украине
- Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты