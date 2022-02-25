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Гвардиола: Зинченко? Он волнуется. А как бы вы себя чувствовали, если бы в вашей стране убивали невинных людей
Невозможно быть в стороне
фото - Getty Images
Тренер "Манчестер Сити" испанец Пеп Гвардиола ответил на вопрос о моральном состоянии своего подопечного, защитника/полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.
– Конечно, он волнуется. А как бы вы себя чувствовали, если бы в стране, где вы родились, где живут ваши друзья и семья, убивают невинных людей? Он получает и чувствует нашу поддержку. Это нормально. Александр – очень сильный парень, сейчас непростое время, но сегодня и вчера на тренировках он был блестящим. Если придется, он готов сыграть, – сказал тренер.
Напомним, что в выходные в рамках очередного тура АПЛ "МанСити" сыграет против "Ливерпуля". Александр Зинченко одним из первых среди украинских спортсменов среагировал на полномасштабное вторжение России в Украину. Зинченко сначала написал пост с пожеланием яростной смерти животному по фамилии Путин (впоследствии соцсеть удалила это сообщение), а затем вместе с жителями города принял участие в мирном митинге в поддержку Украины.
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