Лампард - о Миколенко: У него есть полная поддержка и от меня, и от клуба

Комментируя кадровую ситуацию в лагере "Ирисок" перед сегодняшним матчем с "Манчестер "Сити", Френк Лампард отдельно затронул тему Виталия Миколенко.

"Я разговаривал с ним, и руководители клуба тоже. У него есть полная наша поддержка, которую мы только способны оказать. Крайне важно, чтобы он это почувствовал, ведь он совсем недавно к нам присоединился.

Решение о том, выйдет ли он на матч с "Ман Сити", я приму непосредственно перед игрой, переговорив с Виталием", - цитирует Лампард официальный сайт "Эвертона".