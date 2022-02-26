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Лампард - о Миколенко: У него есть полная поддержка и от меня, и от клуба
Менеджер "Эвертона" тепло отозвался об украинском защитнике
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tony McArdle/Everton FC
Комментируя кадровую ситуацию в лагере "Ирисок" перед сегодняшним матчем с "Манчестер "Сити", Френк Лампард отдельно затронул тему Виталия Миколенко.
"Я разговаривал с ним, и руководители клуба тоже. У него есть полная наша поддержка, которую мы только способны оказать. Крайне важно, чтобы он это почувствовал, ведь он совсем недавно к нам присоединился.
Решение о том, выйдет ли он на матч с "Ман Сити", я приму непосредственно перед игрой, переговорив с Виталием", - цитирует Лампард официальный сайт "Эвертона".
Ранее Виталий Миколенко призывал премьера Великобритании Бориса Джонсона ввести против россии самые жесткие санкции, чтобы остановить войну.
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