Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага

Подвиги украинских солдат, героически сдерживающих навалу российских оккупантов, не оставляют равнодушными даже очень далеких от войн и политики людей.

Так, Гари Невилл, легендарный фулбек "Манчестер Юнайтед", запостил в своем твиттере новость про морского пехотинца Виталия Скакуна, который ценой собственной жизни подорвал мост в Геническе, чтобы затормозить оккупантов и дать украинской армии время перегруппироваться.

Свое отношение к герою экс-футболист выразил двумя красноречивыми эмодзи - как и весь цивилизованный мир, Гари в эти с Украиной.