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Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага

Англия
(2 голосов)

Гари Невилл следит за новостями из Украины

Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подвиги украинских солдат, героически сдерживающих навалу российских оккупантов, не оставляют равнодушными даже очень далеких от войн и политики людей.

Так, Гари Невилл, легендарный фулбек "Манчестер Юнайтед", запостил в своем твиттере новость про морского пехотинца Виталия Скакуна, который ценой собственной жизни подорвал мост в Геническе, чтобы затормозить оккупантов и дать украинской армии время перегруппироваться.

Свое отношение к герою экс-футболист выразил двумя красноречивыми эмодзи - как и весь цивилизованный мир, Гари в эти с Украиной.

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В статье: Гари Невилл война с Россией
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