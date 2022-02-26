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Легенда МЮ оплакивает украинского военного, взорвавшего себя вместе с мостом, чтобы задержать врага
Гари Невилл следит за новостями из Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Подвиги украинских солдат, героически сдерживающих навалу российских оккупантов, не оставляют равнодушными даже очень далеких от войн и политики людей.
Так, Гари Невилл, легендарный фулбек "Манчестер Юнайтед", запостил в своем твиттере новость про морского пехотинца Виталия Скакуна, который ценой собственной жизни подорвал мост в Геническе, чтобы затормозить оккупантов и дать украинской армии время перегруппироваться.
Свое отношение к герою экс-футболист выразил двумя красноречивыми эмодзи - как и весь цивилизованный мир, Гари в эти с Украиной.
February 26, 2022
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