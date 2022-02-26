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АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть Уотфорд, возвращение Эриксена
0:0 на Олд Траффорд, аутсайдеры продолжают набирать очки
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 27-й тур
Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Линделеф, Варан, Теллес (Шоу 74) - Фред (Санчо 62), Матич (Рэшфорд 74) - Эланга, Погба, Фернандеш - Роналду
"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кэткарт, Нгакиа (Кабаселе 63) - Клеверли (Куцка 80), Луза, Сиссоко - Кинг (Сема 63), Деннис, Сарр
Лондон, "Селхерст Парк"
"Кристал Пэлас" - "Бернли" 1:1
Голы: Шлупп 9 - Миливоевич 46 (авт.)
"Кристал Пэлас": Батлэнд - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Миливоевич (Матета 60), Макартур - Олисе, Заа, Шлупп (Куяте 84)
"Бернли": Поуп - Питерс (Тэйлор 60), Ми, Тарковски, Робертс - Макнил, Браухилл, Корк (Уэствуд 60), Леннон - Родригес (Барнс 88), Вегорст
Предупреждения: Браунхилл 30, Тарковски 72
Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Жоэлинтон 33, Уиллок 44
"Брентфорд": Райя - Айер (Канос 72), Янссон, Пиннок, Генри - Йенсен (Эриксен 52), Нергор, Янельт - Дасилва, Мбемо, Висса (Тоуни 62)
"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт - Жоэлинтон, Шелви, Уиллок (Ласселс 83) - Фрейзер (Алмирон 90), Вуд, Мерфи (Гимараэш 64)
Предупреждения: Айер 45+1, Мбемо 84, Янельт 90+5 - Дубравка 68
Удаление: Дасилва 11
Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" - Астон Вилла" 0:1 (матч начался с 30-минутным опозданием)
Гол: Кэш 17
"Брайтон": Санчес - Велтман, Данк, Кукурелья - Лэмпти, Модер, Биссума, Мак Аллистер, Марч - Мопе, Троссард
"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Коутиньо, Ингз, Уоткинс
Предупреждения: Кукурелья 16, Троссард 25 - Кэш 19, Дуглас Луис 25, Мингз 40, Уоткинс 40
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