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АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть Уотфорд, возвращение Эриксена 

Англия
(1 голосов)

0:0 на Олд Траффорд, аутсайдеры продолжают набирать очки 

АПЛ. Манчестер Юнайтед не смог обыграть Уотфорд, возвращение Эриксена 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Англии, 27-й тур

Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Уан-Биссака, Линделеф, Варан, Теллес (Шоу 74) - Фред (Санчо 62), Матич (Рэшфорд 74) - Эланга, Погба, Фернандеш - Роналду

"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кэткарт, Нгакиа (Кабаселе 63) - Клеверли (Куцка 80), Луза, Сиссоко - Кинг (Сема 63), Деннис, Сарр

Лондон, "Селхерст Парк"

"Кристал Пэлас" - "Бернли" 1:1

Голы: Шлупп 9 - Миливоевич 46 (авт.)

"Кристал Пэлас": Батлэнд - Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Галлахер, Миливоевич (Матета 60), Макартур - Олисе, Заа, Шлупп (Куяте 84)

"Бернли": Поуп - Питерс (Тэйлор 60), Ми, Тарковски, Робертс - Макнил, Браухилл, Корк (Уэствуд 60), Леннон - Родригес (Барнс 88), Вегорст

Предупреждения: Браунхилл 30, Тарковски 72

Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Жоэлинтон 33, Уиллок 44

"Брентфорд": Райя - Айер (Канос 72), Янссон, Пиннок, Генри - Йенсен (Эриксен 52), Нергор, Янельт - Дасилва, Мбемо, Висса (Тоуни 62)

"Ньюкасл": Дубравка - Таргетт, Берн, Шер, Крафт - Жоэлинтон, Шелви, Уиллок (Ласселс 83) - Фрейзер (Алмирон 90), Вуд, Мерфи (Гимараэш 64)

Предупреждения: Айер 45+1, Мбемо 84, Янельт 90+5 - Дубравка 68

Удаление: Дасилва 11

Фалмер, "Амекс Стэдиум"

"Брайтон" - Астон Вилла" 0:1 (матч начался с 30-минутным опозданием)

Гол: Кэш 17

"Брайтон": Санчес - Велтман, Данк, Кукурелья - Лэмпти, Модер, Биссума, Мак Аллистер, Марч - Мопе, Троссард

"Астон Вилла": Мартинес - Динь, Мингз, Конса, Кэш - Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн - Коутиньо, Ингз, Уоткинс

Предупреждения: Кукурелья 16, Троссард 25 - Кэш 19, Дуглас Луис 25, Мингз 40, Уоткинс 40

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В статье: Кристиан Эриксен Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Ньюкасл Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Бернли
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