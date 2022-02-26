Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поляк из АПЛ поддержал Кендзеру, который сейчас в Киеве. Войне в Украине в цивилизованном мире не рады
Поляки вместе с Украиной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ продолжается 27-й тур чемпионата, в одном из матчей которого "Брайтон" принимает "Астон Виллу". На 17-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Мэтью Кэша. Недавно он взял гражданство Польши, выступая за сборную этого дружественного для Украины государства. Свой гол Кэш отметил демонстрацией футболки с надписью в адрес Томаша Кендзеры и его семьи. "Будьте сильны", – говорится в сообщении.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кендзера со своей семьей сейчас находится в Киеве, который уже третий день пытаются оккупировать войска фашистской россии. Также отметим, что Польша в это тяжелое для Украины время проявляет себя как настоящий друг нашего народа. Поляки отказались играть раунд отбора ЧМ-2022 против россии, также предложили сборной Украины свою территорию для формально домашних для Украины матчей.
Польша гостеприимно принимает переселенцев из Украины, а правительство поляков просит ЕС инициировать ускоренную и упрощенную процедуру вступления Украины в Европейский Союз.
Популярное сейчас
- Де Пена застрял в Киеве: Вода и еда заканчиваются. Просим помощи!
- "Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего
- Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России
- Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 01:16 Украинские Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах
- 00:14 Украинские Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столицы
- 00:01 Украинские Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии