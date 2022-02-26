Поляк из АПЛ поддержал Кендзеру, который сейчас в Киеве. Войне в Украине в цивилизованном мире не рады

В АПЛ продолжается 27-й тур чемпионата, в одном из матчей которого "Брайтон" принимает "Астон Виллу". На 17-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Мэтью Кэша. Недавно он взял гражданство Польши, выступая за сборную этого дружественного для Украины государства. Свой гол Кэш отметил демонстрацией футболки с надписью в адрес Томаша Кендзеры и его семьи. "Будьте сильны", – говорится в сообщении.

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Кендзера со своей семьей сейчас находится в Киеве, который уже третий день пытаются оккупировать войска фашистской россии. Также отметим, что Польша в это тяжелое для Украины время проявляет себя как настоящий друг нашего народа. Поляки отказались играть раунд отбора ЧМ-2022 против россии, также предложили сборной Украины свою территорию для формально домашних для Украины матчей.

Польша гостеприимно принимает переселенцев из Украины, а правительство поляков просит ЕС инициировать ускоренную и упрощенную процедуру вступления Украины в Европейский Союз.