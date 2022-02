Виталий, Александр? Эвертон и Манчестер Сити объявили стартовые составы на очную встречу АПЛ

Пресс-службы английских клубов "Эвертон" и "Манчестер Сити" опубликовали стартовые обоймы на очный матч 27-го тура чемпионата Англии. К сожалению для украинского болельщика, ни Виталий Миколенко, ни Александр Зинченко не выйдут с первых минут на поле "Гудисон Парк".

Оба украинских футболиста остались в запасе. Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола вполне могут выпустить левых защитников "сине-желтых" по ходу поединка.

Состав "Эвертона":

Your team to take on Man City! ????????#EVEMCI pic.twitter.com/YI75cx3LRc