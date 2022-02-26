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Виталий, Александр? Эвертон и Манчестер Сити объявили стартовые составы на очную встречу АПЛ
Тогда ждем со скамейки
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-службы английских клубов "Эвертон" и "Манчестер Сити" опубликовали стартовые обоймы на очный матч 27-го тура чемпионата Англии. К сожалению для украинского болельщика, ни Виталий Миколенко, ни Александр Зинченко не выйдут с первых минут на поле "Гудисон Парк".
Оба украинских футболиста остались в запасе. Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола вполне могут выпустить левых защитников "сине-желтых" по ходу поединка.
Состав "Эвертона":
Your team to take on Man City! ????????#EVEMCI pic.twitter.com/YI75cx3LRc— Everton (@Everton) February 26, 2022
Состав "Манчестер Сити":
???? ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) February 26, 2022
XI | Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Foden, Sterling
SUBS | Carson, Slicker, Walker, Ake, Jesus, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/M8n7fTpUrw
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