  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Виталий, Александр? Эвертон и Манчестер Сити объявили стартовые составы на очную встречу АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий, Александр? Эвертон и Манчестер Сити объявили стартовые составы на очную встречу АПЛ

Англия
(1 голосов)

Тогда ждем со скамейки

Виталий, Александр? Эвертон и Манчестер Сити объявили стартовые составы на очную встречу АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-службы английских клубов "Эвертон" и "Манчестер Сити" опубликовали стартовые обоймы на очный матч 27-го тура чемпионата Англии. К сожалению для украинского болельщика, ни Виталий Миколенко, ни Александр Зинченко не выйдут с первых минут на поле "Гудисон Парк".

Читайте такжеЖдем Миколенко и Зинченко. Эвертон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 26.02.2022

Оба украинских футболиста остались в запасе. Фрэнк Лэмпард и Хосеп Гвардиола вполне могут выпустить левых защитников "сине-желтых" по ходу поединка.

Состав "Эвертона":

Состав "Манчестер Сити":

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...