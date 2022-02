До слез. Миколенко и Зинченко обнялись и поговорили на разминке перед матчем Эвертон – Сити

Сегодня, в 19:30 по киевскому времени, начнется матч 27-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Увы, Александр Зинченко и Виталий Миколенко остались на скамейке запасных, однако это не помешало им найти друг друга на предматчевой разминке – обняться и поговорить. На видео ниже можно заметить, что Александру трудно сдержать слезы.

Мы делимся двумя видео с разных ракурсов, на первом слышна потрясающая поддержка болельщиков "Гудисон Парк" в адрес украинских футболистов и их народа:

Amazing moment at Goodison Park between Zinchenko and Mykolenko ???????? ???? ❤️ pic.twitter.com/8cdozCocnw

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up ???????? ???? pic.twitter.com/NjgrQOTlOf

Также болельщики "Эвертона" представили перед матчем возле стадиона баннер, который они вывесят уже во время встречи – естественно, в поддержку Миколенко:

????????Everton fans will unveil a banner showing their support for Vitaliy Mykolenko ahead of today's game against Man City #EFC #EVEMCI #Ukraine pic.twitter.com/9Nx9FSlvQY