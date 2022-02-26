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Неудачный результат для всего города Ливерпуль. АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:1

Англия
(1 голосов)

Клопп тоже расстроен

Неудачный результат для всего города Ливерпуль. АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 27-й тур.

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Эвертон" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден (82)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Холгейт, Кин, Кенни – Аллан, Дукуре – Ивоби, Ван Де Бек, Гордон – Ришарлисон

"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Фоден, Силва, Стерлинг

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В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Виталий Миколенко
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