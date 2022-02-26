Англия
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Неудачный результат для всего города Ливерпуль. АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:1
Клопп тоже расстроен
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 27-й тур.
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Эвертон" – "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден (82)
"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Холгейт, Кин, Кенни – Аллан, Дукуре – Ивоби, Ван Де Бек, Гордон – Ришарлисон
"Манчестер Сити": Эдерсон – Стоунз, Диаш, Лапорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Фоден, Силва, Стерлинг
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