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Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках
Достойно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, не прошли мимо трагедии, которая задела наших футболистов.
Хозяева вышли на поле, обернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на свои куртки был нанесен флаг нашей страны.
Зинченко во время выхода команд на поле расплакался, Миколенко также с большим трудом сдерживал эмоции.
Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine ???? ???????? pic.twitter.com/bZYNyziMSh— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022
Следить за матчем "Эвертон" - "Ман Сити", который проходит в эти минуты, вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.
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