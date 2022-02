Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках

"Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, не прошли мимо трагедии, которая задела наших футболистов.

Хозяева вышли на поле, обернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на свои куртки был нанесен флаг нашей страны.

Зинченко во время выхода команд на поле расплакался, Миколенко также с большим трудом сдерживал эмоции.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine ???? ???????? pic.twitter.com/bZYNyziMSh