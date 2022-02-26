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Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках

Англия
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Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" и "Манчестер Сити", за которые выступают украинцы Виталий Миколенко и Александр Зинченко, не прошли мимо трагедии, которая задела наших футболистов.

Хозяева вышли на поле, обернувшись в украинские флаги. У команды гостей спереди и сзади на свои куртки был нанесен флаг нашей страны.

Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках - изображение 1

Зинченко во время выхода команд на поле расплакался, Миколенко также с большим трудом сдерживал эмоции.

Следить за матчем "Эвертон" - "Ман Сити", который проходит в эти минуты, вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Александр Зинченко война с Россией Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.02.2022 в 20:09
Від всієї України: ДЯКУЄМО!!!
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