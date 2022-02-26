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Кейн и Сон установили рекорд по совместным голам в АПЛ
Обогнали Дрогба с Лэмпардом
Фото: AD.nl
Игроки "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин и Харри Кейн установили рекорд английской Премьер-лиги по количеству совместных голов. Это произошло в игре против "Лидс Юнайтед", которую лондонский клуб выиграл со счетом 4:0.
На 85 минуте Харри Кейн отдал голевой пас на корейского форварда, который стал 37 голом для этой связки в рамках АПЛ. Сон Хын-Мин играет вместе с английским нападающим c начала сезона 2015/16, то есть 6 сезонов.
Предыдущий рекорд – 36 совместных голов – принадлежал Дидье Дрогба и Фрэнку Лэмпарду, игравшим за "Челси". Они потратили на это 8 лет.
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