  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кейн и Сон установили рекорд по совместным голам в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейн и Сон установили рекорд по совместным голам в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Обогнали Дрогба с Лэмпардом

Кейн и Сон установили рекорд по совместным голам в АПЛ

Фото: AD.nl

UA-Футбол
Новина українською

Игроки "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин и Харри Кейн установили рекорд английской Премьер-лиги по количеству совместных голов. Это произошло в игре против "Лидс Юнайтед", которую лондонский клуб выиграл со счетом 4:0.

На 85 минуте Харри Кейн отдал голевой пас на корейского форварда, который стал 37 голом для этой связки в рамках АПЛ. Сон Хын-Мин играет вместе с английским нападающим c начала сезона 2015/16, то есть 6 сезонов.

Предыдущий рекорд – 36 совместных голов – принадлежал Дидье Дрогба и Фрэнку Лэмпарду, игравшим за "Челси". Они потратили на это 8 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Гарри Кейн Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...