Кейн и Сон установили рекорд по совместным голам в АПЛ

Игроки "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин и Харри Кейн установили рекорд английской Премьер-лиги по количеству совместных голов. Это произошло в игре против "Лидс Юнайтед", которую лондонский клуб выиграл со счетом 4:0.

На 85 минуте Харри Кейн отдал голевой пас на корейского форварда, который стал 37 голом для этой связки в рамках АПЛ. Сон Хын-Мин играет вместе с английским нападающим c начала сезона 2015/16, то есть 6 сезонов.

Предыдущий рекорд – 36 совместных голов – принадлежал Дидье Дрогба и Фрэнку Лэмпарду, игравшим за "Челси". Они потратили на это 8 лет.