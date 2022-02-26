Абрамович: Я отдаю управление Челси

"Челси" опубликовал заявление владельца клуба Романа Абрамовича:

"За время моего практически 20-летнего владения "Челси", я всегда видел свою роль как хранителя клуба, чья забота – делать все, чтобы быть настолько успешным, насколько возможно, а также строить будущее, позитивно участвуя в жизни сообщества. Я всегда принимал решения с лучшими намерениями для клуба. Я остаюсь преданным этим ценностям. Именно поэтому сегодня я отдаю управление и заботу о "Челси" попечителям благотворительного фонда "Челси".

Я верю, что они сейчас в лучшем положении для заботы об интересах клуба, игроков, работников и фанатов".