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Абрамович: Я отдаю управление Челси

Англия
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Заявление владельца команды

Абрамович: Я отдаю управление Челси

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" опубликовал заявление владельца клуба Романа Абрамовича:

"За время моего практически 20-летнего владения "Челси", я всегда видел свою роль как хранителя клуба, чья забота – делать все, чтобы быть настолько успешным, насколько возможно, а также строить будущее, позитивно участвуя в жизни сообщества. Я всегда принимал решения с лучшими намерениями для клуба. Я остаюсь преданным этим ценностям. Именно поэтому сегодня я отдаю управление и заботу о "Челси" попечителям благотворительного фонда "Челси".

Я верю, что они сейчас в лучшем положении для заботы об интересах клуба, игроков, работников и фанатов".

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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