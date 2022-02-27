Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слезы Зинченко, поддержка Украины. Эвертон - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча
Двум нашим было немного не до футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
В 27-го тура АПЛ между собой встретились "Эвертон" и "Ман Сити". Действующий чемпион Англии победил со счетом 1:0, единственный гол забил Фоден. Вашему вниманию видеообзор матча.
Как вы знаете, в составах команд играют украинцы Александр Зинченко ("Сити") и Виталий Миколенко ("Эвертон"). Оба не вышли на поле, однако перед матчем была проведена специальная акция в качестве поддержки нашей страны, а Александр не смог сдержать слез.
АПЛ, 27-й тур
"Эвертон" - "Ман Сити" 0:1
Гол: Фоден 82
Популярное сейчас
- Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю. Советы ВСУ для Движения сопротивления
- В Харьков вошли несколько машин врага. Одну сразу же уничтожили - ВИДЕО
- Польша отказалась играть с врагом, ТОП-лиги поддерживают Украину. Главные новости за 26 февраля
- Абрамович: Я отдаю управление Челси
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 21:29 Зарубежные Неудачный результат для всего города Ливерпуль. АПЛ. Эвертон – Манчестер Сити 0:1
- 19:59 Зарубежные Игроки Эвертона вышли на матч, обернувшись в украинские флаги. Ман Сити - с нашим флагом на куртках
- 19:23 Зарубежные До слез. Миколенко и Зинченко обнялись и поговорили на разминке перед матчем Эвертон – Сити