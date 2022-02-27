Слезы Зинченко, поддержка Украины. Эвертон - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

В 27-го тура АПЛ между собой встретились "Эвертон" и "Ман Сити". Действующий чемпион Англии победил со счетом 1:0, единственный гол забил Фоден. Вашему вниманию видеообзор матча.

Как вы знаете, в составах команд играют украинцы Александр Зинченко ("Сити") и Виталий Миколенко ("Эвертон"). Оба не вышли на поле, однако перед матчем была проведена специальная акция в качестве поддержки нашей страны, а Александр не смог сдержать слез.

АПЛ, 27-й тур

"Эвертон" - "Ман Сити" 0:1

Гол: Фоден 82