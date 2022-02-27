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Слезы Зинченко, поддержка Украины. Эвертон - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Двум нашим было немного не до футбола

Слезы Зинченко, поддержка Украины. Эвертон - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 27-го тура АПЛ между собой встретились "Эвертон" и "Ман Сити". Действующий чемпион Англии победил со счетом 1:0, единственный гол забил Фоден. Вашему вниманию видеообзор матча.

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Как вы знаете, в составах команд играют украинцы Александр Зинченко ("Сити") и Виталий Миколенко ("Эвертон"). Оба не вышли на поле, однако перед матчем была проведена специальная акция в качестве поддержки нашей страны, а Александр не смог сдержать слез.

АПЛ, 27-й тур
"Эвертон" - "Ман Сити" 0:1
Гол: Фоден 82

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Александр Зинченко Виталий Миколенко
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