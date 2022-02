"Все в клубе молятся о мире". Челси выступил в поддержку Украины

Действующий победитель Лиги Чемпионов английский "Челси" выразил слова поддержки Украине из-за войны с рф.

"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли "Челси" со всеми в Украине. Все в клубе молятся о мире", - говорится в заявлении клуба.

Club statement on the conflict in Ukraine.