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"Все в клубе молятся о мире". Челси выступил в поддержку Украины
Европейцы с нами
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий победитель Лиги Чемпионов английский "Челси" выразил слова поддержки Украине из-за войны с рф.
"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли "Челси" со всеми в Украине. Все в клубе молятся о мире", - говорится в заявлении клуба.
Club statement on the conflict in Ukraine.— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022
Напомним, что вчера Роберт Левандовский вышел на матч Бундеслиги с
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:37
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