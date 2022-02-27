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"Все в клубе молятся о мире". Челси выступил в поддержку Украины

Англия
(1 голосов)

Европейцы с нами

"Все в клубе молятся о мире". Челси выступил в поддержку Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Действующий победитель Лиги Чемпионов английский "Челси" выразил слова поддержки Украине из-за войны с рф.

"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли "Челси" со всеми в Украине. Все в клубе молятся о мире", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что вчера Роберт Левандовский вышел на матч Бундеслиги с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:37
Смерть путіну! Смерть росії!Ответить
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