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"Пока он не осудит преступное вторжение на Украину, буду требовать заморозить его активы". Британский политик о Абрамовиче
Промежуточных мер недостаточно
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Член палаты общин Великобритании Крис Брайант считает, что владелец "Челси" должен осужить вторжение России в Украину или лишиться всех своих активов в Великобритании.
Вчера "Челси" сообщил, что Абрамович
"Меня беспокоит, что британская пресса (с некоторыми исключениями), слишком мягка к Абрамовичу. До тех пор, пока он не осудит преступное вторжение в Украину, буду требовать от правительства Великобритании отправить Абрамовича под санкции и заморозить его активы" - написал Брайант в своем твиттере.
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