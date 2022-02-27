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"Пока он не осудит преступное вторжение на Украину, буду требовать заморозить его активы". Британский политик о Абрамовиче 

Англия
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(1 голосов)

Промежуточных мер недостаточно

"Пока он не осудит преступное вторжение на Украину, буду требовать заморозить его активы". Британский политик о Абрамовиче 

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Член палаты общин Великобритании Крис Брайант считает, что владелец "Челси" должен осужить вторжение России в Украину или лишиться всех своих активов в Великобритании.

Вчера "Челси" сообщил, что Абрамович передает управление клуба попечителям благотворительного фонда "Челси", при этом российский олигарх остается владельцем клуба и не намерен его продавать. Сегодня утром "Челси" выпустил заявление, где использует такие формулировки как "ситуация в Украине", страна-агрессор даже не упоминается.

"Меня беспокоит, что британская пресса (с некоторыми исключениями), слишком мягка к Абрамовичу. До тех пор, пока он не осудит преступное вторжение в Украину, буду требовать от правительства Великобритании отправить Абрамовича под санкции и заморозить его активы" - написал Брайант в своем твиттере.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) АПЛ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 15:01
Он не осудит. Не ищите в россиян совесть...
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