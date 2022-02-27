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Вест Хэм поддержал Ярмоленко и Украину
Желто-синие цвета на Лондон Стэдиум
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Вест Хэм" выступил в поддержку Андрея Ярмоленко и украинского народа.
В своем твиттере лондонский клуб написал: "Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украину".
???????? pic.twitter.com/WFmv5SwXlR— West Ham United (@WestHam) February 27, 2022
Баннером с такой надписью украшен и "Лондон Стэдиум", где сегодня в 16:00 состоится матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном".
West Ham United (a), 2pm pic.twitter.com/4YO8NvQsBd— Tim Spiers (@TimSpiers) February 27, 2022
Вчера акцию в поддержку Украине
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