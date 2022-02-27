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Вест Хэм поддержал Ярмоленко и Украину 

Англия
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Желто-синие цвета на Лондон Стэдиум 

Вест Хэм поддержал Ярмоленко и Украину 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Вест Хэм" выступил в поддержку Андрея Ярмоленко и украинского народа.

В своем твиттере лондонский клуб написал: "Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украину".

Баннером с такой надписью украшен и "Лондон Стэдиум", где сегодня в 16:00 состоится матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном".

Вчера акцию в поддержку Украине устроили футболисты "Эвертона" и "Манчестер Сити".

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Английская Премьер-лига Наши за границей Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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