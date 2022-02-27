Вест Хэм поддержал Ярмоленко и Украину 

Английский "Вест Хэм" выступил в поддержку Андрея Ярмоленко и украинского народа.

В своем твиттере лондонский клуб написал: "Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и народу Украину".

Баннером с такой надписью украшен и "Лондон Стэдиум", где сегодня в 16:00 состоится матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Вулверхэмптоном".

West Ham United (a), 2pm pic.twitter.com/4YO8NvQsBd — Tim Spiers (@TimSpiers) February 27, 2022