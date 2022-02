Акция Вест Хэма в поддержку Ярмоленко и Украины

Перед матчем с "Вулверхэмптоном" капитан "Вест Хэма" Деклан Райс вышел с футболкой Андрея Ярмоленко и более 50000 болельщиков "хаммерс" и "вулвз" устроили стоячую овацию футболисту сборной Украины и украинскому народу.

Польскому вратарю "Вест Хэма" Лукашу Фабианскому сложно было сдержать слезы.

Также снаружи и внутри стадиона "Лондон Стэдиум" были баннеры в поддержку Ярмоленко и Украины. Футболисты "Вулверхэмптона" тренировались перед игрой в футболках "no to war", футболисты "Вест Хэма" - в футблоках с именем Ярмоленко.

"Everything we can do to tell everybody this is wrong, is really important."



David Moyes explains why it is important football shows its support to Ukraine. pic.twitter.com/dhzVqjtqVL