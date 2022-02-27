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Каррагер: Челси опозорился со своим заявлением об Украине
Челси умалчивает правду о войне
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Ливерпуля", а ныне телеэксперт Джейми Каррагер раскритиковал позицию "Челси" по отношению войны России против Украины.
Вчера владелец "Челси" Роман Абрамович заявил, что передает управление клуба попечителям благотворительного фонда "Челси", но, как информирует The Telegraph, руководство АПЛ пока не получило от "Челси" соответсвующих документов.
Сегодня "Челси"
"Не могу сказать, что "Челси" хорошо справился с этой ситуацией. Они унизились, это оправдание Абрамовича. Сегодня они выпустили новое заявление, но и с этим они не справились. Они опозирились. Заявление должно было быть сильнее".
"То, что Абрамович передает управление - это ничего не меняет. Он все равно остается владельцем, ну и ладно. Но в их заявлении не говорится ничего о том, что происходит в Украине, и это очень плохо", - сказал Каррагер перед финалом Кубка лиги в котором "Челси" встретится с "Ливерпулем".
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