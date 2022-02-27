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Кубок лиги. Челси - Ливерпуль 0:0, пен 10:11. Драма Кепы
Зрелищный, но безголевой финал закончился победой команды Клоппа
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок английской лиги, финал. Лондон, "Уэмбли"
"Челси" - "Ливерпуль" 0:0, пен. 10:11
Серия пенальти: Милнер (0:1), Алонсо (1:1), Фабиньо (1:2), Лукаку (2:2), ван Дейк (2:3), Хавертц (3:3), Александер-Арнольд (3:4), Джеймс (4:4), Салах (4:5), Жоржиньо (5:5), Жота (5:6), Рюдигер (6:6), Ориги (6:7), Канте (7:7), Робертсон (7:8), Вернер (8:8), Эллиотт (8:9), Силва (9:9), Конате (9:10), Чалоба (10:10), Келлехер (10:11), Аррисабалага (10:11, мимо)
"Челси": Менди (Аррисабалага 120) - Чалоба, Силва, Рюдигер - Аспиликуэта (Джеймс 57), Канте, Ковачич (Жоржиньо 106), Алонсо - Маунт (Лукаку 74), Пулишич (Вернер 74) - Хавертц
"Ливерпуль": Келлехер - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Кейта (Милнер 80), Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт 79) - Диас (Ориги 97), Мане (Жота 80), Салах
Предупреждения: Ковачич 90, Канте 99, Хавертц 105+2 - Александер-Арнольд 105+2
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